una giornata particolare cazzullo ritorna con uno speciale su san francesco

Stasera su La7 va in onda una puntata speciale di Una Giornata Particolare dedicata a San Francesco, intitolata San Francesco: il primo italiano. Dopo alcune repliche del suo programma, Aldo Cazzullo presenta questa nuova puntata che approfondisce la figura del santo. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata e si concentra sulla figura storica e religiosa di San Francesco.

Arricchiscono il racconto gli interventi del cardinale Matteo Zuppi, del cantautore Jovanotti e della scrittrice Dacia Maraini. Ecco le anticipazioni del 4 marzo 2026 Cazzullo, affiancato dalle note e dalla voce di Branduardi, porterà sul piccolo schermo la spiritualità e l'emozione di questo evento, ripreso in esclusiva dalle telecamere di La7.

Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 4 marzoDopo la conclusione della quarta stagione lo scorso gennaio, Una Giornata Particolare torna stasera, mercoledì 4 marzo, su La7 con un appuntamento...

Un approfondimento dedicato a San Francesco, il primo italiano, con un ospite d'eccezione: il cardinale Matteo Maria ZuppiUna Giornata Particolare torna su La7 con Aldo Cazzullo: mercoledì 4 marzo una nuova puntata dal titolo San Francesco: il primo italiano. Ospiti il cardinale Zuppi, Jovanotti e Dacia Maraini ... gazzetta.it

