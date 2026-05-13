Rissa sfiorata alla processione di San Michele | pace solo ' annunciata' tra sindaco e sfidante
Durante la processione di San Michele a Trentola Ducenta, si è verificato un acceso scontro tra il sindaco e il suo sfidante, con toni molto accesi. La lite ha coinvolto i due protagonisti e ha messo in evidenza le tensioni politiche locali. Non ci sono state conseguenze fisiche dirette, ma l’episodio ha attirato l’attenzione della comunità. La situazione si è poi placata, lasciando comunque un’ombra sulla manifestazione religiosa.
Una tregua solo apparente tra i due contendenti della fascia tricolore a Trentola Ducenta che si sono resi responsabili di un duro scontro avvenuto nel corso della processione di San Michele.Il sindaco uscente e candidato Michele Apicella e il suo competitor Michel Griffo, più volte primo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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