Dopo quattro anni, si è conclusa la vicenda giudiziaria legata alla rissa avvenuta nel parco della Fontanella il 9 maggio 2022. Il giudice ha assolto tutti gli imputati, compreso l’unico maggiorenne coinvolto nell’episodio. La sentenza ha chiuso ufficialmente il procedimento, ponendo fine alle discussioni legali che si sono susseguite nel tempo.

Dopo quattro anni esatti – era il 9 maggio 2022 – la vicenda della rissa furibonda scoppiata al parco della Fontanella è arrivata al capolinea con un’assoluzione su tutti i fronti. Dopo lo scagionamento di cinque minorenni al Tribunale dei minori di Firenze, ieri mattina c’è stato infatti un analogo epilogo al Tribunale di Lucca, con il giudice che ha assolto A.B., pietrasantino di 23 anni, unico maggiorenne del gruppo, "per non aver commesso il fatto". Tutti e sei erano stati accusati da un 29enne disabile, originario del Gambia, di averlo aggredito con tanto di matrice razzista. Il 23enne, difeso dall’avvocato Gabriele Dalle Luche, era stato accusato in particolare del reato di lesioni aggravate, diffamazione (in quanto l’episodio fu ripreso con il telefono e diffuso sui social network) e odio razziale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa alla Fontanella. Il giudice ha assolto anche l’unico maggiorenne

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