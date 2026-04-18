Caso Saviano chi è la giudice che lo ha assolto | il precedente sulla Guardia Costiera

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia dell’assoluzione di un noto scrittore in un procedimento legale. La decisione è arrivata dopo un procedimento che ha coinvolto anche un precedente giudiziario relativo alla Guardia Costiera. La giudice che ha emesso il verdetto ha preso la decisione dopo aver valutato le prove e le argomentazioni presentate durante il processo. La decisione ha suscitato commenti e reazioni tra gli osservatori del caso.

Chi negli ultimi due giorni ha letto con un po’ di sorpresa la notizia dell’assoluzione con formula piena di Roberto Saviano, portato in tribunale da Matteo Salvini dopo averlo definito «criminale», «ministro della malavita» e averlo accusato di usare «parole da mafioso» potrebbe aver trovato risposte leggendo un precedente riportato da alcuni organi di stampa e che vede come protagonista la magistrata titolare del caso. La giudice di Roma Claudia Bocola, che ha pronunciato il verdetto accolto con entusiasmo dalla sinistra e dal mainstream che gravita intorno allo scrittore napoletano con la passione degli appartamenti con vista a New York...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Saviano, chi è la giudice che lo ha assolto: il precedente sulla Guardia Costiera Notizie correlate Leggi anche: Salvini: "Il giudice ha detto che Saviano poteva dire che sono il ministro della malavita". Lo riquelerò In Grecia lo scontro tra una nave della Guardia Costiera e un motoscafo che trasportava trenta persone migranti ha causato quindici vittimeLa scorsa notte, al largo di Chios, una nave della Guardia Costiera e un motoscafo che trasportava una trentina di persone migranti si sono scontrati. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La parola e il potere: cosa ci dice il caso Saviano-Salvini sulla libertà di critica in Italia; Salvini ministro della malavita. Assolto Saviano; Caso Delmastro, Saviano: Perché ha messo anche la quota della ragazza? Per evitare l'accusa di riciclaggio; Roberto Saviano è stato assolto per aver chiamato Matteo Salvini ministro della mala vita. Saviano assolto contro Salvini: la sentenza sul ministro della malavita chiude il casoSaviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini, confermata la legittimità della critica politica dopo anni di scontri. blitzquotidiano.it La parola e il potere: cosa ci dice il caso Saviano-Salvini sulla libertà di critica in ItaliaC'è una domanda che la sentenza del tribunale di Roma, quella che ha assolto Roberto Saviano dall'accusa di diffamazione per aver chiamato Matteo Salvini «ministro della mala vita», non risolve, e che ... famigliacristiana.it La prima pagina del Giornale: Possibile svolta in Medioriente e pace più vicina; il caso delle intercettazioni dei giudici Natoli e Scarpinato; Saviano salvato dalla toga promigranti facebook