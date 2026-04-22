Risciò ancora un incidente Pauroso volo dalla discesa SMaria

Nuovo incidente con il risciò sulla discesa di Santa Maria. Un volo improvviso e spaventoso ha coinvolto un mezzo in transito, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti. La domanda che spesso viene posta in queste circostanze riguarda la frequenza di questi eventi e il rischio di conseguenze più gravi. La situazione evidenzia ancora una volta la vulnerabilità di questa modalità di trasporto nelle aree più trafficate.

"Bisogna aspettare ci scappi il morto?". E’ la domanda, retorica, che ogni volta sentiamo fare a chi ha vissuto un momento di pericolo con i risciò, soprattutto sulle Mura. Un problema di fronte al quale non sembra esserci soluzione e per il quale ogni precauzione, divieto, ammonimento etc etc pare non sortire alcun effetto. Ma andiamo ai fatti. Giovedì scorso, due donne sono ferme sulla discesa di porta Santa Maria, quella che dalle Mura scende fino nell’omonima piazza costeggiando la sottostante via della Cavallerizza. Le signore stanno parlando quando vedono arrivare sparato giù, diretto verso la piazza, un risciò condotto da due ragazze straniere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risciò, ancora un incidente. Pauroso volo dalla discesa S.Maria Notizie correlate Cade da un’impalcatura mentre ripara tetto: pauroso volo, operaio portato in ospedalePistoia, 4 marzo 2026 – Incidente questa mattina, mercoledì 4 marzo, a Case Nuove di Masiano, alla periferia della città. Cesate, pauroso incidente con auto ribaltataIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il rischio di incidenti gravi è 60 volte maggiore in moto che in auto; La strada killer di Monza: 2 km scambiati per circuito e in un anno 38 incidenti; Auto usate, quasi una su due nasconde un fattore di rischio; Dall’incidente con rischio amputazione alla Marathon des Sables: la storia di rinascita di Alessandro Lippi. Ancora un incidente sul lavoro: operaio di Andria trovato con una ferita alla testa, in Rianimazione a CampobassoIncidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in una azienda della zona industriale di Campobasso. Un operaio pugliese di 54 anni, residente ad Andria, è stato trovato dai colleghi a terra privo di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Vieni a provare..... IL NOLEGGIO BICI LA MOLA ti offre: + LA TUA BICI a 12 EURO tutto il giorno con cestino e lucchetto compreso oppure tariffa oraria a consumo. + 356 MEZZI rinnovati ogni anno. +assistenza lungo il percorso con i nostri 2 furgoni. +22 risciò t facebook