Mortal Kombat II fa flop fuori dagli USA Il diavolo veste Prada 2 ancora primo
Il film tratto da Mortal Kombat II ha ottenuto risultati deludenti al di fuori degli Stati Uniti, dove ha raccolto circa 40 milioni di dollari. Tuttavia, questa cifra non si è tradotta in successo sui mercati internazionali. Nel frattempo, il sequel de Il diavolo veste Prada continua a dominare le sale, registrando un aumento degli incassi rispetto alle settimane precedenti.
I 40 milioni raccolti in patria non trovano conferma sui mercati internazionali per il film tratto dal popolare videogame, mentre il sequel de Il diavolo veste Prada incrementa ancora i suoi incassi. Mortal Kombat II sconfitto dai tacchi a spillo e dai maglioncini cerulei de Il diavolo veste Prada 2. l'adrenalinico action fantasy tutto combattimenti e arti marziali ispirato al popolare videogame omonimo deve accontentarsi di un secondo post negli Stati Uniti, mentre apre addirittura in terza posizione in Italia. Il diavolo veste Prada 2 è ancora il titolo da battere A onor del vero va detto che, in questo weekend cinematografico che so è appena concluso la concorrenza non è mancata.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Fatality > bouquet. Mortal Kombat II è al cinema. #MortalKombatIlFilm mortalkombatspettacoli.it x.com
Per Deadline, 'Mortal Kombat II' ha ottenuto un punteggio di raccomandazione del 72% su PostTrak. Il pubblico era composto per il 75% da uomini, così come per il 44% nella fascia 18-34 e per il 30% nella fascia 25-34. Le demografie di diversità erano comp reddit