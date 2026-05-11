Il film tratto da Mortal Kombat II ha ottenuto risultati deludenti al di fuori degli Stati Uniti, dove ha raccolto circa 40 milioni di dollari. Tuttavia, questa cifra non si è tradotta in successo sui mercati internazionali. Nel frattempo, il sequel de Il diavolo veste Prada continua a dominare le sale, registrando un aumento degli incassi rispetto alle settimane precedenti.

I 40 milioni raccolti in patria non trovano conferma sui mercati internazionali per il film tratto dal popolare videogame, mentre il sequel de Il diavolo veste Prada incrementa ancora i suoi incassi. Mortal Kombat II sconfitto dai tacchi a spillo e dai maglioncini cerulei de Il diavolo veste Prada 2. l'adrenalinico action fantasy tutto combattimenti e arti marziali ispirato al popolare videogame omonimo deve accontentarsi di un secondo post negli Stati Uniti, mentre apre addirittura in terza posizione in Italia. Il diavolo veste Prada 2 è ancora il titolo da battere A onor del vero va detto che, in questo weekend cinematografico che so è appena concluso la concorrenza non è mancata.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mortal Kombat II fa flop fuori dagli USA, Il diavolo veste Prada 2 ancora primo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Guerra dei generi al Box Office USA: Mortal Kombat II e Il Diavolo veste Prada 2 si sfidano per la Festa della MammaIl Box Office USA è teatro di uno scontro senza esclusione di colpi tra due mondi diametralmente opposti.

Il Diavolo veste Prada 2 vince il weekend: Miranda Priestly resiste all’assalto dei guerrieri di Mortal Kombat IIIl verdetto della Festa della Mamma è definitivo: la moda ha vinto sulla forza bruta.

Argomenti più discussi: Sei (e più) marzialisti in cerca d’autore: Mortal Kombat II; Mortal Kombat II - La recensione; Mortal Kombat II arriva al cinema, cosa sapere sul film e dove eravamo rimasti; Mortal Kombat II, la recensione di un film sanguinoso e sorprendente.

Fatality > bouquet. Mortal Kombat II è al cinema. #MortalKombatIlFilm mortalkombatspettacoli.it x.com

Per Deadline, 'Mortal Kombat II' ha ottenuto un punteggio di raccomandazione del 72% su PostTrak. Il pubblico era composto per il 75% da uomini, così come per il 44% nella fascia 18-34 e per il 30% nella fascia 25-34. Le demografie di diversità erano comp reddit