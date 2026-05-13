Riqualificazione mercati rionali della città | i 9 progetti approvati in Giunta

La giunta comunale ha approvato nove progetti per la riqualificazione dei mercati rionali della città. Questi interventi sono stati definiti in seguito all’approvazione di un decreto interministeriale che affida alle Regioni la gestione di alcuni aspetti relativi agli interventi sugli spazi commerciali. La decisione riguarda le modalità di intervento e i finanziamenti previsti, con l’obiettivo di migliorare gli spazi di vendita e valorizzare le aree dedicate al commercio locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Diventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione dei mercati rionali e la Regione Campania finanzia i 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive. Ammodernamento, ampliamento, riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico e una maggiore sostenibilità ambientale. Questi gli interventi previsti dai progetti che verranno realizzati con un cofinanziamento comunale. « Con questo importantissimo finanziamento della Regione Campania, che ringraziamo, facciamo un passo strategico nella cura della città.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riqualificazione mercati rionali della città: i 9 progetti approvati in Giunta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nove mercati rionali di Napoli saranno riqualificati: progetti e investimentiGli interventi programmati puntano all’adeguamento normativo, al miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza, nonché all’incremento... Adunata Alpini, annullati due mercati rionali in città: la protesta di AnvaContinuano le proteste relative ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila... Temi più discussi: Mercati rionali in Toscana, arriva il bando per il rilancio: 750 mila euro ai Comuni; Dalla Regione nuovi incentivi per la valorizzazione e riqualificazione dei mercati rionali; Abruzzo, nuovi fondi per riqualificare i mercati rionali comunali; Bando per progetti di riqualificazione dei mercati rionali: approvate le linee di indirizzo. Abruzzo, nuovi fondi per riqualificare i mercati rionali comunali abruzzonews.eu/abruzzo-riqual… #Attualità #Regione_Abruzzo x.com Abruzzo, nuovi fondi per riqualificare i mercati rionali comunaliPESCARA – La Regione Abruzzo punta sulla riqualificazione dei mercati rionali comunali come leva di sviluppo economico e sociale. L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto) ha ... abruzzonews.eu Nuovi incentivi per la valorizzazione e riqualificazione dei mercati rionaliI mercati rionali comunali come valore aggiunto a sostegno del tessuto economico dei comuni abruzzesi. È il commento dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, all’indomani della dec ... regione.abruzzo.it