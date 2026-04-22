Adunata Alpini annullati due mercati rionali in città | la protesta di Anva

In vista della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini prevista dall'8 al 10 maggio, sono stati annullati due mercati rionali nel centro urbano. La decisione ha suscitato la reazione di rappresentanti di categorie commerciali locali, che hanno espresso il proprio dissenso. La manifestazione, che attira circa 400mila persone, si inserisce in un contesto di tensioni legate alle misure organizzative adottate per l'evento.

Continuano le proteste relative ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila presenze attese in città.Dopo il malumore di sindacati e alcuni esponenti politici per la chiusura delle scuole, anche Anva (sigla che riunisce gli.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini e scuole chiuse, anche Usb protesta: "Città off limits per chi la abita, ma aperta ai militari"Genova si prepara a ospitare la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila presenze attese in città. Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusureGenova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni... Contenuti e approfondimenti Scuole chiuse per l'adunata degli alpini, i 'mugugni' dei genitori sui social: Non si tiene conto delle esigenze delle famigliePur trattandosi di una prassi consolidata, adottata da tutti i Comuni che hanno ospitato le precedenti adunate, si è scatenato il dibattito: I bambini finiranno dai nonni o con babysitter. Ma non ma ... lavocedigenova.it Adunata Alpini, nodo consegne per i negozi del centro. Forniture in notturna per superare i divietiProtesta di commercianti e ristoratori in vista della pedonalizzazione. L’assessora Beghin: «Pronti a trovare una soluzione utile per tutti» ... ilsecoloxix.it