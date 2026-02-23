Nove mercati rionali di Napoli saranno riqualificati | progetti e investimenti

La decisione di riqualificare nove mercati rionali di Napoli deriva da investimenti mirati a migliorare le strutture, dopo aver rilevato il degrado di alcune aree. La Giunta Comunale ha approvato i progetti di fattibilità, proposti dall’assessore Armato, per favorire l’attrattività e la vivibilità degli spazi commerciali. I lavori prevedono interventi concreti come il potenziamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi pubblici. Le nuove opere sono destinate a cambiare il volto di queste zone centrali della città.

Gli interventi programmati puntano all’adeguamento normativo, al miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza, nonché all’incremento della sostenibilità ambientale delle aree mercatali cittadine L’investimento complessivo dei progetti è pari a 803.030 euro, di cui 80.000 euro finanziabili dalla Regione per ciascun intervento e con un cofinanziamento comunale obbligatorio non inferiore al 10%. La quota a carico dell’ente di Palazzo San Giacomo, pari a 91.114,32 euro, sarà garantita tramite risorse derivanti da mutui dormienti appositamente individuati. Gli interventi programmati puntano all’adeguamento normativo, al miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza, nonché all’incremento della sostenibilità ambientale delle aree mercatali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

I fondi a bilancio non ci sono: così il municipio chiede un milione di euro per i mercati rionaliIl II municipio di Roma richiede un milione di euro per il rilancio dei mercati rionali, poiché nel bilancio di Roma Capitale 2026-2028 non sono previsti fondi specifici.

Leggi anche: Pesce scaduto nei mercati rionali: oltre 800 tonnellate di prodotto irregolare in tutta Italia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ambiente spa annuncia nuove modalità di raccolta rifiuti nei mercati rionali di via A. Diaz e del parcheggio del Bingo [FOTO]; Nove mercati rionali di Napoli saranno riqualificati: progetti e investimenti; Giunta Napoli approva 9 progetti di riqualificazione mercati rionali; Nuovi interventi per i mercati a Cassino: arrivano le nuove aree di servizio.

Mercati rionali a Napoli: ecco i progettiDalla giunta via libera all'intervento, investimento complessivo di oltre 800 mila euro ... msn.com

Pescara, nuovi sistemi di raccolta rifiuti nei mercati rionaliAmbiente SpA introduce nuove modalità di raccolta rifiuti nei mercati di via Diaz e Bingo per migliorare decoro e differenziata ... abruzzonews.eu

Kia Drive supera i 250mila giorni di noleggio in Europa. Attivo dal 2022, il servizio è oggi disponibile in nove mercati europei #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook