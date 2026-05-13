Riqualificazione dei mercati rionali di Napoli investimento complessivo da 800mila euro | i progetti

È stato avviato il processo di riqualificazione dei mercati rionali di Napoli, con un investimento totale di 800 mila euro. Il decreto interministeriale, ora operativo, assegna alle Regioni la responsabilità di realizzare interventi specifici per questi mercati. La Regione Campania ha approvato nove progetti, presentati dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive, e prevede di finanziare le iniziative nelle prossime settimane.

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Diventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione dei mercati rionali di Napoli e la Regione Campania finanzia i 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli rinasce: 800mila euro per rivoluzionare 9 mercati rionaliLa Giunta Comunale di Napoli approva nove progetti di riqualificazione per mercati rionali La Giunta Comunale di Napoli ha approvato nove progetti di... Riqualificazione mercati rionali della città: i 9 progetti approvati in GiuntaTempo di lettura: 2 minutiDiventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione dei mercati... Temi più discussi: Mercati rionali in Toscana, arriva il bando per il rilancio: 750 mila euro ai Comuni; Dalla Regione nuovi incentivi per la valorizzazione e riqualificazione dei mercati rionali; Toscana, un bando per progetti di riqualificazione dei mercati rionali: approvate le linee di indirizzo; Abruzzo, nuovi fondi per riqualificare i mercati rionali comunali. Riqualificazione mercati rionali della città di NapoliI 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio su proposta dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive finanziati dalla Regione Campania. Investimento complessivo circa 800.000 euro R ... expartibus.it Napoli, al via riqualificazione dei mercati rionaliI 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio su proposta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive e finanziati dalla Regione Campania ... ilroma.net