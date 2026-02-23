Napoli rinasce | 800mila euro per rivoluzionare 9 mercati rionali

La decisione di investire 800mila euro per rinnovare nove mercati rionali nasce dall’esigenza di migliorare gli spazi commerciali cittadini. La Giunta Comunale di Napoli ha approvato i progetti, che prevedono interventi di restauro e riqualificazione delle strutture. I fondi saranno destinati a riordinare le aree e a potenziare i servizi offerti ai commercianti e ai clienti. I lavori inizieranno nei prossimi mesi per favorire una maggiore vivacità nei quartieri coinvolti.