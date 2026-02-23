Napoli rinasce | 800mila euro per rivoluzionare 9 mercati rionali
La decisione di investire 800mila euro per rinnovare nove mercati rionali nasce dall’esigenza di migliorare gli spazi commerciali cittadini. La Giunta Comunale di Napoli ha approvato i progetti, che prevedono interventi di restauro e riqualificazione delle strutture. I fondi saranno destinati a riordinare le aree e a potenziare i servizi offerti ai commercianti e ai clienti. I lavori inizieranno nei prossimi mesi per favorire una maggiore vivacità nei quartieri coinvolti.
La Giunta Comunale di Napoli approva nove progetti di riqualificazione per mercati rionali. La Giunta Comunale di Napoli ha approvato nove progetti di riqualificazione per mercati rionali, con un investimento complessivo di 803.030 euro. I lavori, finanziati in parte dalla Regione Campania, mirano a migliorare sicurezza, fruibilità e sostenibilità ambientale. Gli interventi riguarderanno mercati in diverse municipalità, trasformandoli in punti di aggregazione sociale e attrattiva turistica. Tra i mercati coinvolti, il De Bustis al Vomero è uno dei più attesi. L’assessore Teresa Armato sottolinea l’importanza strategica di questi interventi per valorizzare il Made in Italy e l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Nove mercati rionali di Napoli saranno riqualificati: progetti e investimentiLa decisione di riqualificare nove mercati rionali di Napoli deriva da investimenti mirati a migliorare le strutture, dopo aver rilevato il degrado di alcune aree.
I fondi a bilancio non ci sono: così il municipio chiede un milione di euro per i mercati rionaliIl II municipio di Roma richiede un milione di euro per il rilancio dei mercati rionali, poiché nel bilancio di Roma Capitale 2026-2028 non sono previsti fondi specifici.
