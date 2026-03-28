Disagi accertati sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze

La linea ferroviaria tra Valdarno e Firenze ha subito disagi consistenti, con problemi che si sono aggravati nel tempo. Nel mese di febbraio, l’affidabilità della tratta aretina si è attestata al 97,43%, una delle più basse in Toscana, e al di sotto della soglia del 98% necessaria per attivare i rimborsi previsti. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente, evidenziando una situazione di criticità persistente.

“Enormi disagi sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze che continuano a peggiorare. Purtroppo, l’indice di affidabilità accertato nel mese di febbraio del 97,43% per la tratta aretina, tra le tre peggiori in Toscana, è rimasto ben al di sotto del 98%, facendo scattare sì il bonus rimborsi per i pendolari, negato a gennaio per appena lo 0,05%, ma attestando di fatto una condizione che certifica il perenne disastro dei treni" A sostenerlo è il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini. "A farne maggiormente le spese - prosegue il primo cittadino - sono, naturalmente, lavoratori e studenti che ogni giorno, e non occasionalmente, utilizzano il treno per raggiungere il capoluogo fiorentino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Disagi accertati sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze Articoli correlati Disagi sulla linea ferroviaria San Severino–Salerno: corsa cancellata per guasto tecnicoMattinata complicata per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno, a causa di un guasto tecnico che ha... Disagi sulla linea ferroviaria Mercato San Severino – Salerno: treni ancora in ritardoQuesta mattina, ancora problemi sulla linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno. Tutto quello che riguarda Disagi accertati sulla linea... Argomenti discussi: Linea ferroviaria Valdarno–Firenze, Chiassai: Disagi accertati, servono risposte immediate da Regione e gestori. Disagi accertati sulla linea ferroviaria Valdarno–FirenzeEnormi disagi sulla linea ferroviaria Valdarno–Firenze che continuano a peggiorare. Purtroppo, l’indice di affidabilità accertato nel mese di febbraio del 97,43% per la tratta aretina, tra le tre peg ... arezzonotizie.it Ritardi e disagi sulla linea aretina. Bonus del 20% per i pendolariSconti sugli abbonamenti. Il comitato: Ma preferiamo treni in orario. Indice inaffidabile, serve una revisione ... msn.com