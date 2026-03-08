Ripascimento a Salerno | proseguono i lavori a Torrione la via la posa della sabbia

A Salerno, i lavori di ripascimento continuano lungo il tratto dalla foce dell'Irno al Polo Nautico. A Torrione, gli operai hanno iniziato a stendere la sabbia e a sistemare i massi per proteggerla, come si vede nelle immagini scattate da Antonio Capuano. L'attività interessa la zona vicina all'ex casello ferroviario e alla casa Cantoniera. Le operazioni sono in corso da diversi giorni.

SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l'App per rimanere sempre aggiornato.