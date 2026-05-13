Riparo la piazza di Francesco Cuzzola | onore al grande delegato

Riparo, la piazza di Francesco Cuzzola: onore al grande delegato. Chi era l’uomo che ha guidato la ricostruzione dopo la frana? Come ha gestito il delegato i servizi essenziali per la vallata? Sono domande che trovano risposta nelle attività svolte e nelle decisioni prese durante il suo incarico, che hanno coinvolto vari aspetti della gestione territoriale e delle emergenze locali. La sua figura si lega direttamente alla ripresa della comunità dopo l’evento calamitoso.

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? Punti chiave Chi era l'uomo che ha guidato la ricostruzione dopo la frana?. Come ha gestito il delegato i servizi essenziali per la vallata?. Perché il Presidente della Repubblica lo nominò Cavaliere nel 1975?. Cosa rivelano gli archivi privati lasciati dal grande delegato?.? In Breve Domenica Pirilli e gli assessori Brunetti e Burrone hanno partecipato alla cerimonia.. Cuzzola fu delegato dal 1952 fino ai primi anni Settanta per diverse frazioni.. Nel 1975 il Presidente Leone nominò Cuzzola Cavaliere al Merito su proposta di Moro.. Il delegato coordinò la ricostruzione post-frana del 1959 con metodi amministrativi innovativi.. La piazzetta situata tra le case popolari di Riparo, proprio accanto alla chiesa di San Nicola di Bari, porta da oggi il nome di Francesco Cuzzola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riparo, la piazza di Francesco Cuzzola: onore al grande delegato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nel ricordo di Francesco Cuzzola, intitolata la piazzetta di RiparoLa piazzetta tra le case popolari di Riparo, adiacente alla chiesa di San Nicola di Bari, è stata intitolata a Francesco Cuzzola, storica figura di... Piazza San Francesco: al via l'impermeabilizzazione del solaio della piazza di CavaIn corso la riqualificazione di Piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, per l'impermeabilizzazione del solaio della piazza, al di sotto della quale... Argomenti più discussi: Rassegna Stampa del 12 maggio 2026; A Calabria Straordinaria debutta il ristorante ufficiale: il gusto autentico della regione a Milano; Siderno, il Lungomare delle Palme guarda al futuro: conclusa la messa in sicurezza, ora il restyling; A Siderno apre Action, il primo store in provincia con 848 mq: 19 nuovi posti di lavoro. Inaugurazione il 9 maggio al CC La Gru. La Piazza: torna la kermesse politica di Affaritaliani/ Francesco Giorgino guiderà l’edizione 2026È pronta a partire – tra qualche mese – l’edizione 2026 della kermesse politica La Piazza, organizzata da Assaritaliani con il supporto dell’omonima Associazione e di Comin&Partners e giunta ormai ... ilsussidiario.net