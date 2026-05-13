Nel ricordo di Francesco Cuzzola intitolata la piazzetta di Riparo

Una piccola piazzetta tra le case popolari di Riparo, vicino alla chiesa di San Nicola di Bari, è stata intitolata a Francesco Cuzzola. La zona si trova nella Vallata del Calopinace e la figura a cui è dedicata ha ricoperto il ruolo di delegato municipale a Cannavò. La cerimonia ha coinvolto alcuni rappresentanti della comunità locale e delle istituzioni.

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