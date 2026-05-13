Nel ricordo di Francesco Cuzzola intitolata la piazzetta di Riparo
Una piccola piazzetta tra le case popolari di Riparo, vicino alla chiesa di San Nicola di Bari, è stata intitolata a Francesco Cuzzola. La zona si trova nella Vallata del Calopinace e la figura a cui è dedicata ha ricoperto il ruolo di delegato municipale a Cannavò. La cerimonia ha coinvolto alcuni rappresentanti della comunità locale e delle istituzioni.
La piazzetta tra le case popolari di Riparo, adiacente alla chiesa di San Nicola di Bari, è stata intitolata a Francesco Cuzzola, storica figura di riferimento della Vallata del Calopinace e già delegato municipale di Cannavò. Alla sobria ma partecipata cerimonia erano presenti i familiari di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
CALCIO GIOVANILE, OGGI AL ’TANCA’ LA RASSEGNA CATEGORIA UNDER 14 INTITOLATA ALLO STORICO DIRIGENTE DELLA SOCIETà CANARINA. Nel ricordo di Giorgio Domenichini: Juventus e Inter in campo nel torneo del CanalettoIl campo sportivo ’Astorre Tanca’ si prepara ad ospitare una giornata di grande sport e memoria.
Una piazzetta intitolata a Carlo AcutisLa città avrà presto uno spazio intitolato a San Carlo Acutis, il ragazzo che trascorse gli ultimi giorni della sua vita all’ospedale San Gerardo di...
Argomenti più discussi: Rassegna Stampa del 12 maggio 2026; A Calabria Straordinaria debutta il ristorante ufficiale: il gusto autentico della regione a Milano; A Siderno apre Action, il primo store in provincia con 848 mq: 19 nuovi posti di lavoro. Inaugurazione il 9 maggio al CC La Gru.; Siderno, il Lungomare delle Palme guarda al futuro: conclusa la messa in sicurezza, ora il restyling.
29 ANNI FA, LA PRIMA 126 CON MOTORE MOTO DEL SUD ITALIA SCILLA (RC)- Maggio 1997. Se al Nord ed al centro Italia più di qualcuno, tempo prima, aveva già piazzato un cuore da moto nel vano di una super compatta da corsa, al Sud mancava ancor facebook