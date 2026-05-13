Rio Fontino e criticità Al via i lavori

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del rio Fontino, un intervento volto a migliorare la sicurezza idraulica nella zona di Valtriano. La Provincia di Pisa ha autorizzato i lavori, che riguardano interventi di sistemazione e messa in sicurezza del corso d’acqua. La compagine amministrativa ha comunicato l’avvio delle operazioni, senza indicare tempi di completamento o dettagli tecnici specifici.

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Un passo importante per la sicurezza idraulica di Valtriano. La Provincia di Pisa ha dato il via libera agli interventi per risolvere le storiche criticità del Rio Fontino, in particolare sull’attraversamento della Strada Provinciale 12, noto punto critico che ostacola il deflusso delle acque durante le piogge intense, causando allagamenti. A renderlo noto è il sindaco facente funzioni Carlo Carli, subentrato a Lenzi quando è diventato assessore regionale. Grazie ai finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture la struttura idraulica esistente – si legge nella nota del Comune – sarà completamente rimodellata. Il primo passo - viene spiegato – sarà lo studio di fattibilità per ridisegnare il ponte sulla Sp 12, migliorando la capacità di scorrimento delle acque e proteggendo l’abitato dal rischio esondazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rio Fontino e criticità. Al via i lavori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori Lungomare, al Comune di Napoli segnalati criticità e difetti: “Urgono controlli”Tempo di lettura: 3 minutiAl Comune di Napoli si sottopongono “possibili criticità tecniche e vizi di esecuzione rilevati nel cantiere del Lungomare... Via Berna, al via i lavori di riqualificazione del piazzale: “Intervento per risolvere criticità storiche”Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione urbana a Frosinone, con lavori in corso nel piazzale di via Berna, un’area che da tempo... Argomenti più discussi: Rio Fontino e criticità. Al via i lavori; Valtriano, via libera ai lavori per Rio Fontino; Valtriano, vicina la risoluzione delle criticità idrauliche: i punti cardine dell’intervento.