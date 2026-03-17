Lavori Lungomare al Comune di Napoli segnalati criticità e difetti | Urgono controlli

Al Comune di Napoli sono state segnalate criticità e difetti nel cantiere del Lungomare, tra Via Nazario Sauro e Via Partenope. Si evidenziano possibili problemi tecnici e vizi di esecuzione che richiedono controlli immediati. La comunicazione riguarda lavori di riqualificazione in corso lungo la fascia costiera della città. La situazione è stata portata all’attenzione dell’amministrazione locale, che dovrà intervenire per verificare lo stato dei lavori.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Comune di Napoli si sottopongono “possibili criticità tecniche e vizi di esecuzione rilevati nel cantiere del Lungomare (tratto Via Nazario Sauro – Via Partenope)”. L’associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli scrive all’amministrazione di Palazzo San Giacomo e al sindaco Gaetano Manfredi, inviando un dossier fotografico sui lavori del waterfront. Un’iniziativa assunta “a seguito di segnalazioni ricevute da parte di cittadini e soci” precisa Giovanni Natale, presidente dell’associazione. Sono sette i presunti problemi, evidenziati nella missiva. Partendo da “cedimento strutturale e spaccatura lineare corsia ciclabile (Via Nazario Sauro civ. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori Lungomare, al Comune di Napoli segnalati criticità e difetti: “Urgono controlli” Articoli correlati Dopo Crans Montana, per i comitati urgono controlli nei locali a Napoli: “Qui sicurezza è un optional”Sicurezza nei locali pubblici, una richiesta di interventi urgenti arriva dai comitati napoletani Felix, Chiaia Viva e Vivibile e per la Salvaguardia... «Criticità nell'app di Iren, segnalati conteggi delle svuotature errati»Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha depositato un’interrogazione per segnalare le anomalie riscontrate da diversi cittadini... Auto Sfonda la Ringhiera del Lungomare di Napoli! Momenti di Paura a Mergellina Contenuti e approfondimenti su Lavori Lungomare Temi più discussi: Ostia, a giugno parte il cantiere che cambia il lungomare di Roma; Lungomare Canepa, fine lavori in ritardo. Ancora da sciogliere il nodo delle barriere; Senigallia - Lungomare Marconi, incontro tra Comune e operatori: lavori avanti fino a Pasqua e nuovi interventi in arrivo; Post ‘Harry’, Melito prova a rialzarsi: si accelera per salvare l’estate. Riccione, Lungomare del Sole: il primo tratto pronto entro il 31 marzoIl Comune di Riccione conferma che il prossimo 31 marzo segnerà la conclusione ufficiale dei lavori relativi al primo stralcio del Lungomare del Sole. Questo ... chiamamicitta.it Lungomare del Sole. Il 31 marzo apre il tratto fino alla spiaggia 29Il primo stralcio del cantiere del Lungomare del Sole di Riccione, tra piazzale Marinai d’Italia e la spiaggia 29, sarà concluso il 31 marzo segnerà la conclusione ufficiale dei lavori relativi al pri ... newsrimini.it La traccia vista porto della Valigia delle Indie. Dai lavori sul waterfront riemergono le testimonianze della vecchia ferrovia sul lungomare. L’intervento in questione è quello che fa parte di Brindisi Smart City port: un lotto che prevede la riqualificazione del lungo - facebook.com facebook