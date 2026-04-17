Via Berna al via i lavori di riqualificazione del piazzale | Intervento per risolvere criticità storiche

A Frosinone sono iniziati i lavori di riqualificazione del piazzale di via Berna. L’intervento mira a risolvere problemi storici legati al deflusso delle acque piovane e agli allagamenti ricorrenti, che in passato avevano coinvolto anche l’area circostante. Le operazioni di manutenzione e miglioramento si concentrano sulla sistemazione del piazzale per affrontare le criticità presenti da tempo. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse fasi di intervento.

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione urbana a Frosinone, con lavori in corso nel piazzale di via Berna, un’area che da tempo presentava criticità legate al deflusso delle acque piovane e a frequenti allagamenti che, in passato, avevano interessato anche la vicina chiesa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Mura storiche, iniziati i lavori di riqualificazioneLunedì 9 marzo 2026 sono iniziati i primi lavori di riqualificazione del tratto di ponente delle mura storiche nell'ambito del waterfront di levante,... Lavori di riqualificazione alla palestra del Liceo XXV Aprile di Pontedera: intervento da oltre 600mila euroImportanti interventi di ristrutturazione in vista per il Liceo XXV Aprile di Pontedera. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lite condominiale, inquilino spinto dalle scale: il responsabile si barrica in casa; Latte Berna con ‘i mille culure’ ridefinisce i codici di comunicazione della categoria; Litiga con il vicino, poi si barrica in casa e minaccia di far saltare l'appartamento con il gas. Palazzina evacuata; A Berna un museo del denaro. Latte Berna dà il via alla nuova iniziativa “Berna ‘I Mille Culure”, che trasforma un gesto quotidiano in un’occasione per provare a vincere. Dal 2 marzo al 27 aprile 2026, acquista almeno 1 litro di Latte Berna (1 confezione da 1L oppure 2 da 500 ml) in un un - facebook.com facebook