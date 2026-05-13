Rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli | tutta la famiglia sta bene
È stata ritrovata Sonia Bottacchiari insieme ai suoi due figli. La famiglia si trova in un’abitazione considerata idonea e tutti stanno bene di salute. La notizia è arrivata dopo giorni di ricerche e preoccupazioni. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e che non ci sono situazioni di emergenza in corso. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.
Fine di un incubo. È stata ritrovata Sonia Bottacchiari insieme ai suoi due figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e in un contesto “abitativo adeguato”. Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia originaria di Salsomaggiore scomparsa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Temi più discussi: Rintracciata la famiglia piacentina scomparsa in Friuli; Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli: l’appello del padre; Piacenza, madre scompare con i figli: indagini in corso.
È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita. Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famigl - Facebook facebook
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