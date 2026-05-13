Rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli | tutta la famiglia sta bene

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ritrovata Sonia Bottacchiari insieme ai suoi due figli. La famiglia si trova in un’abitazione considerata idonea e tutti stanno bene di salute. La notizia è arrivata dopo giorni di ricerche e preoccupazioni. Le autorità hanno confermato il ritrovamento e che non ci sono situazioni di emergenza in corso. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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 Fine di un incubo. È stata ritrovata Sonia Bottacchiari insieme ai suoi due figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e in un contesto “abitativo adeguato”. Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia originaria di Salsomaggiore scomparsa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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