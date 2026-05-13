Rinnovo Kalulu attesa per l’incontro fra i bianconeri e il francese Le possibili mosse della Juventus per blindare il difensore

La Juventus sta preparando un incontro con il difensore francese per discutere il rinnovo del contratto. L’appuntamento è previsto nei prossimi giorni e rappresenta un passaggio chiave per definire i dettagli dell’accordo. La società ha manifestato l’intenzione di prolungare il rapporto con il calciatore, che attualmente è sotto contratto con il club. La trattativa si inserisce nel progetto di rafforzamento della difesa per la prossima stagione.

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