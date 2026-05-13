Rinnovo Kalulu attesa per l’incontro fra i bianconeri e il francese Le possibili mosse della Juventus per blindare il difensore
La Juventus sta preparando un incontro con il difensore francese per discutere il rinnovo del contratto. L’appuntamento è previsto nei prossimi giorni e rappresenta un passaggio chiave per definire i dettagli dell’accordo. La società ha manifestato l’intenzione di prolungare il rapporto con il calciatore, che attualmente è sotto contratto con il club. La trattativa si inserisce nel progetto di rafforzamento della difesa per la prossima stagione.
di Francesco Spagnolo Rinnovo Kalulu, la Juventus accelera per blindare il francese. Atteso nei prossimi giorni l’incontro con il giocatore per chiudere la trattativa. La Juventus del futuro passa inevitabilmente per la solidità della sua difesa e, in questo scacchiere tattico, il nome di Pierre Kalulu è diventato improvvisamente centrale. Arrivato con lo scetticismo di chi doveva rilanciarsi dopo un periodo opaco, il francese ha saputo conquistare tutti a suon di prestazioni impeccabili. Proprio per questo, nella partita dei rinnovi di contratto potrebbe entrare, presto, anche Pierre Kalulu, diventando una delle priorità assolute della dirigenza bianconera nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Kolo Muani Juventus, il francese resta nella lista dei bianconeri: il punto sulla trattativa e le possibili mosse della Vecchia Signoradi Francesco SpagnoloKolo Muani Juventus, la pista che porta al francese non è stata assolutamente abbandonata.
Lewandowski alla Juventus, incontro con il procuratore del polacco: come è andato e le possibili mosse dei bianconeridi Francesco SpagnoloLewandowski alla Juventus, nelle scorse ore c’è stato un incontro fra l’agente del polacco e i bianconeri.
Si parla di: Tutti gli aggiornamenti di martedì 12 maggio.
La Juventus è pronta a blindare Pierre Kalulu con un rinnovo prima del Mondiale Il club bianconero intende raddoppiargli lo stipendio portandolo a 4 milioni a stagione La notizia completa nel primo commento facebook
Kalulu raddoppia, missione Juve iniziata: quando si può chiudere per il rinnovoIl francese è sempre di più un top player per Spalletti: dagli occhi del Manchester United alle volontà di Pierre ... tuttosport.com
Rinnovo e Mondiale: il finale di stagione che Kalulu si aspetta, ma prima la ChampionsObiettivo Mondiale e rinnovo: Pierre Kalulu proverà a sciogliere gli ultimi nodi legati alla sua situazione contrattuale. Non perché ci. tuttomercatoweb.com