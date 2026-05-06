Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra l'agente di Lewandowski e i rappresentanti della Juventus. La riunione ha riguardato la possibilità di trasferimento del calciatore polacco alla squadra italiana. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti della discussione o sulle eventuali decisioni prese. La trattativa tra le parti prosegue, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle mosse future della società.

di Francesco Spagnolo Lewandowski alla Juventus, nelle scorse ore c’è stato un incontro fra l’agente del polacco e i bianconeri. Ecco cosa è successo nel vertice. Il calciomercato non dorme mai e le ultime indiscrezioni portano la firma autorevole di Gianluca Di Marzio. Al centro delle voci c’è il futuro di uno dei centravanti più prolifici della storia recente, Robert Lewandowski. Nelle ultime ore, l’ipotesi di vedere Lewandowski alla Juventus ha acceso le fantasie dei tifosi, ma la realtà dei fatti sembra essere decisamente più complessa e sfumata rispetto ai sogni di mezza estate. Tutto nasce dai movimenti di Pini Zahavi, potente agente del calciatore, che ha fatto tappa nel nostro Paese per una serie di consultazioni strategiche.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski alla Juventus, incontro con il procuratore del polacco: come è andato e le possibili mosse dei bianconeri

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