Una segnaletica stradale, installata circa un mese fa lungo il nuovo Corridoio Verde vicino all’università, si trova attualmente a terra. La sua posizione è stata segnalata come divelta a causa delle intemperie, in particolare del vento. La foto allegata mostra il cartello caduto, posizionato nella zona retrostante l’ateneo.

«Un cartello di segnaletica stradale, posizionato circa un mese fa, risulta attualmente divelto e giacente a terra, a causa del vento, presso il Corridoio Verde, nella zona retrostante l’università G.d'Annunzio». È quanto segnala una nostra lettrice che abita in zona.Abbonati per leggere i nostri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La segnalazione: "Già a terra uno dei pali della segnaletica del nuovo corridoio verde a causa del vento" [FOTO]

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