Pentathlon una friulana ha battuto il nuovo record regionale

Si tratta di Vanessa Hosnar, 15enne atleta della Libertas Tolmezzo. Si è classificata seconda nella sua categoria ai campionati italiani con 3443 punti, nuovo primato del Friuli Venezia Giulia Splendida impresa di Vanessa Hosnar, atleta della Libertas Tolmezzo, che ha fatto il suo esordio nella categoria allieve in occasione dei Campionati Italiani di prove multiple indoor dedicati alle categorie allievi, juniores e promesse. Prima gara e subito un primato regionale per la giovanissima ragazza friulana, capace di issarsi al secondo posto di categoria con un totale di 3.443 punti, 81 meglio del precedente record di Nicole Del Bianco risalente addirittura al 2015.