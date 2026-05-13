Rincari record per fare una piadina a rischio la competitività del settore Filiera sotto pressione
Il settore della Piadina Romagnola Igp sta affrontando un aumento significativo dei costi di produzione, che sta portando a rincari storici per il prodotto. Questo incremento mette a rischio la competitività dell’intero comparto, che si trova sotto pressione a causa delle spese crescenti lungo tutta la filiera. La situazione riguarda sia i costi delle materie prime sia quelli legati alla produzione e alla distribuzione.
Il comparto della Piadina Romagnola Igp si trova alle prese con una pesante crescita dei costi produttivi. A lanciare l’allarme è il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, che raccogliendo la “voce” dei suoi associati, evidenzia come gli aumenti registrati negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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