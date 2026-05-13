Rincari record per fare una piadina a rischio la competitività del settore Filiera sotto pressione

Il settore della Piadina Romagnola Igp sta affrontando un aumento significativo dei costi di produzione, che sta portando a rincari storici per il prodotto. Questo incremento mette a rischio la competitività dell’intero comparto, che si trova sotto pressione a causa delle spese crescenti lungo tutta la filiera. La situazione riguarda sia i costi delle materie prime sia quelli legati alla produzione e alla distribuzione.

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Il comparto della Piadina Romagnola Igp si trova alle prese con una pesante crescita dei costi produttivi. A lanciare l’allarme è il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, che raccogliendo la “voce” dei suoi associati, evidenzia come gli aumenti registrati negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gomma, materie prime sotto pressione. Rincari e caos nella filiera globaleL’instabilità geopolitica nel Golfo torna a scuotere in profondità la filiera della gomma, con effetti immediati e prospettive ancora più critiche... Pmi sotto pressione, Terranova (Fmpi): Il caro energia mette a rischio la competitivitàdi Bianca Desideri La situazione internazionale resta incerta e le tensioni geopolitiche continuano ad avere effetti sull’economia reale. Temi più discussi: Auto, fino a 4.500 euro l’anno per mantenerla. Assicurazioni alle stelle e divari territoriali; Estate 2026, aumenti record per i biglietti aerei: voli ad agosto fino al 74% più cari; Il rincaro della benzina non si ferma: raggiunto record di due anni fa; Caro affitti, aumenti record per le stanze degli universitari a Palermo. Caro energia, CNA: nel 2026 rincari fino a 1.500 euro per alcune famiglie italiane. Bollette, carburanti e alimentari spingono il costo della vita verso nuovi record ? x.com Nintendo afferma che l'aumento di prezzo del Switch 2 non copre tutti i costi e spera che i suoi prossimi giochi aiutino a superare questo ostacolo | VGC reddit Rincari per 204 euro a famiglia e salari in discesa del 7,8%StampaI dati Istat di aprile delineano il record negativo: si tratta di rincari per 204 euro a famiglia e salari in discesa del 7,8%. Nel mese di aprile (2026) la fiducia dei consumatori è in calo, è ... salernonotizie.it Benzina in netto rialzo, superato il record di due anni faLa benzina decolla di 17 centesimi, il gasolio resta stabilmente sopra i due euro: tutti i numeri della stangata che colpisce strade e autostrade ... virgilio.it