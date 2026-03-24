L’instabilità geopolitica nel Golfo torna a scuotere in profondità la filiera della gomma, con effetti immediati e prospettive ancora più critiche nel breve periodo. A evidenziarlo è l’indagine congiunturale realizzata dal Centro Studi di Assogomma, che fotografa un settore già sotto pressione e destinato ad affrontare ulteriori tensioni nelle prossime settimane. A sottolinearlo è Fabio Bertolotti (nella foto sotto), direttore di Assogomma, intervenuto a #FORUMAUTOMOTIVE: “I numeri raccolti sono realmente allarmanti. L’incertezza è il peggior nemico che le imprese devono fronteggiare in questo momento”. I dati restituiscono un quadro chiaro:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gomma, materie prime sotto pressione. Rincari e caos nella filiera globale

Articoli correlati

Ortofrutta italiana in crisi: prezzi agricoli crollati, rincari al dettaglio superano il 300%. Filiera sotto pressione.Campi Svuotati, Scaffali Pieni: La Crisi dell’Ortofrutta Italiana e il Divario tra Produttori e Consumatori La filiera ortofrutticola italiana è...

Materie prime, rincari solo per petrolio e gasPer le famiglie venete la Cgia stima un aumento delle bollette di 751 milioni su base annua, 134 milioni a Venezia.

Tutti gli aggiornamenti su Gomma materie prime sotto pressione...

Temi più discussi: Allarme Assogomma, prezzi materie prime +50%, è caos totale; L’onda lunga del conflitto travolge la gomma; ASSOGOMMA in allarme per l’aumento prezzi della materia prima.

Plastica e gomma, materie prime alle stelleI prezzi delle principali materie prime sono in continuo aumento e inoltre sono difficili da reperire. Se le istituzioni non intervengono con provvedimenti mirati a calmierare si rischia che alcune ... lanazione.it

Materie prime e trasporti alle stelle: l’allarme di ANIE Confindustria, imprese sotto pressione(Teleborsa) - Le recenti tensioni geopolitiche nel Golfo di Hormuz iniziano a produrre effetti concreti anche sulle filiere tecnologiche italiane. A segnalarlo è ANIE Confindustria, che evidenzia un q ... finanza.repubblica.it

La scelta perfetta per questa stagione. suola liscia 100% gomma tomaia in pelle idrorepellente resistente e robusta qualità/prezzo imbattibile prezzo https://www.cosingius.net/prodotto/cosingius-modello-nuraddesa-suola-liscia/ negozio a Sen facebook