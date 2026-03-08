Gender gap Laura Mattarella | ‘Serve un lungo lavoro a livello culturale e sociale’

Laura Mattarella ha parlato di pari opportunità, maternità e differenze salariali, sottolineando che per raggiungere la parità di genere è necessario un lavoro duraturo a livello culturale e sociale. La figlia del Presidente della Repubblica si è esposta su questi temi, evidenziando l’importanza di interventi continui e strutturali. Le sue dichiarazioni riguardano la situazione attuale e la necessità di cambiare atteggiamenti e pratiche.

La figlia del Presidente della Repubblica si è esposta in merito al tema della parità di genere. In particolare, sul discorso delle pari opportunità, sulla maternità e la differenza salariale. Lo ha fatto in un'intervista al Tg3 che andrà in onda alle 19 In occasione della Giornata internazionale della Donna, Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica, si è esposta in merito alla parità di genere. In un'intervista esclusiva al Tg3, che andrà in onda alle 19, Laura Mattarella ha riportato al centro del dibattito le pari opportunità tra uomo e donna, tema meglio conosciuto come gender gap. "Manca ancora molto. Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora molta strada.