Rimpianto La Fortitudo spreca il match-point
Nel match tra Fortitudo Bologna e Unicusano, la squadra di casa ha avuto due occasioni per chiudere la partita, ma sono state sprecate. La Fortitudo ha concluso con 75 punti, mentre l’Unicusano si è fermata a 71. Tra i migliori marcatori ci sono stati Francis e Jurkatamm con 22 e 21 punti rispettivamente, mentre Fresno ha aggiunto 5 punti e Pullazi 14. La partita si è giocata in un ritmo intenso fino alla fine.
FORTITUDO BOLOGNA 75 71 UNICUSANO: Francis 22, Jurkatamm, Lewis 21, Cicchetti, Zerini, Fresno 5, Pullazi 14, Pini, Grande 13, Fianco ne, Donati ne. All. Di Carlo. FLATS SERVICE BOLOGNA: Della Rosa 8, Perkovic 15, Sarto 11, Anumba 7, Sorokas 4, Imbrò 5, Guaiana 2, Mastellari 8, Moretti 11, De Vico ne. All. Caja. Arbitri: Boscolo Nale, Grappasonno, Ferretti. Note: parziali 12-21, 30-45, 57-58. Tiri da due: Avellino 1635; Fortitudo 1626. Tiri da tre: 1034; 828. Tiri liberi: 1315; 1520. Rimbalzi: 44; 33. Fortitudo ko al PalaDelMauro. La formazione di Attilio Caja avanti anche di diciassette punti nella seconda frazione e +15 all’intervallo si fa rimontare nella ripresa e cede in gara-3 ad Avellino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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