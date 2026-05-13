Rimpianto La Fortitudo spreca il match-point

Nel match tra Fortitudo Bologna e Unicusano, la squadra di casa ha avuto due occasioni per chiudere la partita, ma sono state sprecate. La Fortitudo ha concluso con 75 punti, mentre l’Unicusano si è fermata a 71. Tra i migliori marcatori ci sono stati Francis e Jurkatamm con 22 e 21 punti rispettivamente, mentre Fresno ha aggiunto 5 punti e Pullazi 14. La partita si è giocata in un ritmo intenso fino alla fine.

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