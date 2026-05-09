Dramma Paolini al Foro Italico | la campionessa spreca 3 match point e crolla Addio top 10
Sabato 9 maggio al Foro Italico si è conclusa la partita tra la toscana e la belga, valida per un torneo di tennis. Dopo un match durato quasi tre ore, la giocatrice italiana, campionessa in carica degli Internazionali d’Italia del 2025, ha perso contro l’avversaria. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-3. Nel corso dell’incontro, l’italiana ha sprecato tre match point prima di crollare nel set decisivo.
Giornataccia per Jasmine Paolini. Oggi, sabato 9 maggio, la toscana, che era la campionessa in carica avendo vinto nel 2025 gli Internazionali d'Italia, è stata battuta dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco.Jasmine Paolini ha quindi mancato.🔗 Leggi su Today.it
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