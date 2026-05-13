Rimini si coccola il gioiello Sankare | Il mio obiettivo è aiutare la squadra

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini, il giocatore Sankare ha dichiarato di voler aiutare la squadra. La partita di lunedì non è stata una sfida come le altre e ricorderà sicuramente a lungo gli spettatori presenti allo stadio. Le emozioni vissute durante l'incontro sono state intense e hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi. La prestazione del calciatore è stata al centro dell'attenzione, attirando l'interesse di tutti gli appassionati presenti sulla tribuna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quella di lunedì non è stata una partita qualunque, dimenticabile in chissà quale cassetto della memoria. Gara2 ha permesso a Pesaro di pareggiare i conti nella serie con la Dole, ma soprattutto ha messo in mostra uno straordinario Assane Sankare, autore di lampi abbaglianti all’interno di un match da 27 punti con 9 rimbalzi. "Sapevamo che sarebbe stata una serie dura contro una squadra forte e le prime due partite lo hanno confermato – dice proprio Sankare –. Tornare sull’1-1 è importante perché ci permette di riportare la serie in casa con fiducia, ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo restare concentrati. La mia prestazione? Sono contento, ma la cosa più importante era aiutare la squadra a vincere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rimini si coccola il gioiello sankare il mio obiettivo 232 aiutare la squadra
© Ilrestodelcarlino.it - Rimini si coccola il gioiello Sankare: "Il mio obiettivo è aiutare la squadra"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Giocare ai Mondiali è un sogno, ma per conquistare un posto in squadra devi esibirti a livello di club: questo è il mio obiettivo” Junior Kroupi rivela il suo obiettivo per i Mondiali e l’idolo che vuole emulareRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Leggi anche: Joao Mario, l’ex Juve sull’esperienza con il Bologna: «Il mister mi ha voluto, mi trovo molto bene e spero di aiutare la squadra. Vi svelo il nostro obiettivo in Europa»

Temi più discussi: Rimini si coccola il gioiello Sankare: Il mio obiettivo è aiutare la squadra; Golden Power sulla Raffineria, confronto a Rimini tra il Ministro e amministratori Falconara; Dalila, la liceale ‘Alfiere’. Nata prematura viene premiata da Mattarella: La mia giornata più bella.

Riccione si coccolà Romanò: È il nostro ambasciatoreC’è un pezzo di Riccione nella vittoria degli azzurri della pallavolo ai Mondiali nelle Filippine. L’opposto della nazionale, Yuri Romanò, è infatti un ambasciatore di Riccione nel mondo. A ... ilrestodelcarlino.it

Santarcangelo si coccola Manzi: Ora festa grande per il mondialeSantarcangelo è una delle Città slow d’Italia, che lavora per la qualità della vita e una mobilità lenta e sicura. Ma quando siamo in pista andiamo a tutto gas grazie a Stefano Manzi. Grande Stefano, ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web