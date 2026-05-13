Rimini si coccola il gioiello Sankare | Il mio obiettivo è aiutare la squadra

A Rimini, il giocatore Sankare ha dichiarato di voler aiutare la squadra. La partita di lunedì non è stata una sfida come le altre e ricorderà sicuramente a lungo gli spettatori presenti allo stadio. Le emozioni vissute durante l'incontro sono state intense e hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi. La prestazione del calciatore è stata al centro dell'attenzione, attirando l'interesse di tutti gli appassionati presenti sulla tribuna.

Quella di lunedì non è stata una partita qualunque, dimenticabile in chissà quale cassetto della memoria. Gara2 ha permesso a Pesaro di pareggiare i conti nella serie con la Dole, ma soprattutto ha messo in mostra uno straordinario Assane Sankare, autore di lampi abbaglianti all’interno di un match da 27 punti con 9 rimbalzi. "Sapevamo che sarebbe stata una serie dura contro una squadra forte e le prime due partite lo hanno confermato – dice proprio Sankare –. Tornare sull’1-1 è importante perché ci permette di riportare la serie in casa con fiducia, ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo restare concentrati. La mia prestazione? Sono contento, ma la cosa più importante era aiutare la squadra a vincere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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