Joao Mario l’ex Juve sull’esperienza con il Bologna | Il mister mi ha voluto mi trovo molto bene e spero di aiutare la squadra Vi svelo il nostro obiettivo in Europa
Joao Mario, ex giocatore della Juventus, ha parlato della sua esperienza con il Bologna dopo la vittoria contro il Brann, decisa da un suo gol. Ha spiegato che il mister lo ha voluto e che si trova molto bene in squadra, aggiungendo di voler contribuire al meglio per il club. Ha anche svelato quale obiettivo la squadra si è prefissata in Europa.
Pagina 2 | Italiano: Obiettivo raggiunto. Joao Mario è una bella sorpresa ma una cosa mi ha preoccupato...Le parole del tecnico del Bologna dopo il successo contro i norvegesi del Brann che vale il pass per gli ottavi di finale dell'Europa League ... tuttosport.com
VIDEO - Bologna, Joao Mario non ha dubbi: Friburgo? No, voglio la RomaVerso il sorteggio, l'ex Juventus ha espresso a Sky Sport la propria preferenza per l'avversaria degli ottavi di finale. Diverso il parere di Bernardeschi ... ilromanista.eu
Il goal al Brann, le parole di Italiano. Joao Mario può tornare alla Juventus - facebook.com facebook
Derby in Europa League Joao Mario: "Vorrei trovare la Roma" #SkySport #Bologna #UEL #SkyUEL x.com