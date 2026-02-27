Joao Mario l’ex Juve sull’esperienza con il Bologna | Il mister mi ha voluto mi trovo molto bene e spero di aiutare la squadra Vi svelo il nostro obiettivo in Europa

Joao Mario, ex giocatore della Juventus, ha parlato della sua esperienza con il Bologna dopo la vittoria contro il Brann, decisa da un suo gol. Ha spiegato che il mister lo ha voluto e che si trova molto bene in squadra, aggiungendo di voler contribuire al meglio per il club. Ha anche svelato quale obiettivo la squadra si è prefissata in Europa.