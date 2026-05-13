Rimini arrestato latitante internazionale | il 30enne montenegrino era ricercato per omicidio a Vienna

Un uomo di 30 anni originario del Montenegro, ricercato per omicidio a Vienna, è stato arrestato a Rimini. La polizia lo ha trovato in un appartamento a Marebello, dove si nascondeva. Era in fuga da tempo ed era inserito in un provvedimento di cattura internazionale. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine italiane in collaborazione con le autorità austriache.

È stato arrestato un trentenne originario del Montenegro, ricercato a livello internazionale per omicidio e altri gravi reati, al termine di una complessa indagine condotta dalla Squadra mobile di Rimini. L’uomo era destinatario di un Mandato di arresto europeo emesso dall’Austria e di una segnalazione Interpol dal Montenegro, ed è stato rintracciato in un appartamento nella zona di Marebello. L’operazione è stata coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dall’unità Enfast Italia del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. L’arresto di un ricercato internazionale Come indicato dal portale ufficiale...🔗 Leggi su Virgilio.it

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