La perquisizione a casa del latitante montenegrino arrestato a Rimini video
Una perquisizione è stata condotta nell'abitazione di un uomo considerato un latitante montenegrino, arrestato recentemente a Rimini. Durante le operazioni, è stato diffuso un video che mostra le fasi della perquisizione. L’arrestato è ritenuto dagli investigatori un figura di rilievo all’interno di un clan. La notizia arriva a pochi giorni dall’arresto e si aggiunge alle attività di indagine in corso.
Arrestato Mili Bajramovi?, ritenuto dagli investigatori un elemento di alto livello del clan Škaljari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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