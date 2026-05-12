La perquisizione a casa del latitante montenegrino arrestato a Rimini video

Una perquisizione è stata condotta nell'abitazione di un uomo considerato un latitante montenegrino, arrestato recentemente a Rimini. Durante le operazioni, è stato diffuso un video che mostra le fasi della perquisizione. L’arrestato è ritenuto dagli investigatori un figura di rilievo all’interno di un clan. La notizia arriva a pochi giorni dall’arresto e si aggiunge alle attività di indagine in corso.

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