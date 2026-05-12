La perquisizione a casa del latitante montenegrino arrestato a Rimini video

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una perquisizione è stata condotta nell'abitazione di un uomo considerato un latitante montenegrino, arrestato recentemente a Rimini. Durante le operazioni, è stato diffuso un video che mostra le fasi della perquisizione. L’arrestato è ritenuto dagli investigatori un figura di rilievo all’interno di un clan. La notizia arriva a pochi giorni dall’arresto e si aggiunge alle attività di indagine in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arrestato Mili Bajramovi?, ritenuto dagli investigatori un elemento di alto livello del clan Škaljari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la perquisizione a casa del latitante montenegrino arrestato a rimini video
© Ilrestodelcarlino.it - La perquisizione a casa del latitante montenegrino arrestato a Rimini, video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Post inneggianti al nazifascismo, in casa gli trovano armi e droga: arrestato dopo la perquisizioneFerrara, 2 aprile 2026 – Frasi razziste, commenti antisemiti con incitazioni alla violenza e conditi da immagini raffiguranti Hitler, Mussolini e...

Ardea, perquisizione in casa: droga e contanti. Arrestato pusher 76enneArdea, 25 febbraio 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 76enne del posto, gravemente...

Si parla di: Il corriere fa scoprire il deposito di droga, sequestrati quasi 20 chili tra hashish e marijuana. Due arrestati; Sorpresi con quasi 20 kg di droga: in manette un italiano e un romeno.

Soldi spariti durante la perquisizione, tre vigili indagatiRimini, 14 febbraio 2016 - Tre agenti del Nucleo ambientale della Polizia municipale indagati per peculato. Il sospetto è che si siano impossessati di 1.400 euro e alcuni oggetti, nel corso di una ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web