Riforma elettorale | le opposizioni dicono no prima si parla di salari

Le opposizioni hanno deciso di non partecipare ai tavoli tecnici sulla riforma elettorale, chiedendo di concentrarsi prima su questioni salariali. Durante le discussioni, Giuseppe Conte ha portato alcuni dati economici per sostenere il suo rifiuto, senza tuttavia entrare nel dettaglio. La questione ha creato un blocco nelle trattative, con le forze di opposizione che chiedono di affrontare prima altri temi.

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