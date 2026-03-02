Pensino ai salari più che alla legge elettorale Temo che l’accusa di Schlein le si rivolgerà contro
La segretaria del Partito Democratico ha commentato in modo critico le proposte di riforma elettorale avanzate dalla coalizione di destra, definendole una forma di gerrymandering. In un tono ironico e polemico, ha detto di aspettarsi che le destre si concentrassero più sui salari degli italiani che sulla legge elettorale. La sua dichiarazione si rivolge alla discussione politica attuale e alle priorità della coalizione di destra.
Commentando a caldo le notizie sulla proposta di riforma elettorale delle destre, una specie di gerrymandering nostrano, la segretaria del Pd ha osservato, in tono ironico e polemico, che si aspettava che la coalizione di destra si preoccupasse piuttosto del salario degli italiani. Ho il timore però che questa critica le si rivolgerà contro. Qualcuno potrebbe infatti osservare: quali sono le proposte del Pd sulla difesa del salario? Finora si è visto ben poco, se non generiche affermazioni di principio sempre ripetute. La questione del salario è molto importante per l’economia, non solo dal punto di vista del singolo, ma anche da quello della collettività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
