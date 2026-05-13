Rifiuti ammassati fuori dai cassonetti Meriggi | Subito una commissione
A Scandicci si registrano problemi di gestione dei rifiuti con rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti nelle zone industriali e nelle aree residenziali lungo la via Pisana. Le frazioni coinvolte sono Borgo ai Fossi, San Colombano e Badia a Settimo, dove si sono verificati accumuli di immondizia. La situazione ha portato alla richiesta di una commissione da parte di un rappresentante locale per affrontare la questione.
C’è un problema rifiuti a Scandicci. L’ultima protesta arriva dalla zona industriale, in particolare nelle frazioni (Borgo ai Fossi, San Colombano, Badia a Settimo) e nelle aree abitate lungo la via Pisana (Viottolone, Granatieri, Olmo). A mettere in evidenza le difficoltà sono alcuni residenti, che da tempo trovano la spazzatura ammassata fuori dai contenitori in grande quantità. "Cattivi odori – racconta un cittadino del Viottolone – sacchetti aperti da gatti e roditori, rifiuti sparsi tutto intorno. Abbiamo chiesto all’amministrazione di darci una mano a risolvere il problema". Nella stessa condizione anche i cittadini che vivono nel centro, alle Bagnese o San Giusto, al Vingone.🔗 Leggi su Lanazione.it
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