Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti al Libertà

Nel rione Libertà sono stati segnalati rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, creando accumuli di spazzatura nelle vicinanze. Alcuni residenti hanno evidenziato come questa situazione si ripeta quotidianamente, con rifiuti che si accumulano vicino ai contenitori. Inoltre, sono stati segnalati episodi di auto che non si fermano alle strisce pedonali, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. La situazione sembra coinvolgere più aspetti della vita quotidiana nel quartiere.

Chiedo cortesemente a chi di competenza di ricordarsi che nel rione Libertà vive anche gente civile, che si è stufata letteralmente di vedere vicino ai cassonetti, ogni giorno sempre e soltanto montagne di rifiuti, auto che non si fermano a far attraversare i pedoni sulle strisce pedonali, mezzi.🔗 Leggi su Baritoday.it Sacchi della spazzatura abbandonati fuori dai cassonetti: mille euro di multa ai due responsabiliJESI – La polizia locale di Jesi ha inflitto negli scorsi giorni due sanzioni da mille euro l’una ad altrettante persone, resesi responsabili di aver... Leggi anche: Cassonetti forzati dai furbetti dei rifiuti Argomenti più discussi: Bono e i rifiuti abbandonati fuori dai cestini, la furia del sindaco; Castel del Rio, con i turisti arrivano anche i rifiuti: Lasciati a mucchi fuori dai cassonetti; Valle Intelvi, tanti turisti ma poi restano i rifiuti; Siringhe, copertoni, cemento e una persiana rotta: il bottino dei volontari nelle spiagge. TROPPI RIFIUTI ABBANDONATI IN STRADA, IL COMUNE DI UDINE SI ARRABBIA: "GESTI INCIVILI" https://www.friulioggi.it/udine/rifiuti-abbandonati-strada-comune-udine-arrabbia-incivili-13-aprile-2026/ #fvg #udine #friulioggi - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati in città: il Comune ricorda servizi gratuiti e sanzioni per chi viola le regole. #Friuli #Udine #Cronaca x.com