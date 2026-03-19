cassonetti forzati dai furbetti dei rifiuti

In diversi quartieri, sono stati segnalati numerosi episodi di furto nei cassonetti dei rifiuti, con serrature elettroniche forzate e rifiuti abbandonati. I residenti hanno notato che spesso i cassonetti vengono vandalizzati, lasciando sporcizia e aumentando i problemi di gestione dei rifiuti. La situazione si verifica con frequenza e coinvolge più aree della città.

‘Scassinate’ le serrature elettroniche dei cassonetti, rifiuti abbandonati. Fioccano le segnalazioni per il malcostume che va in scena in tutti i quartieri. Un po’ meno nel centro cittadino, vista la fitta rete di telecamere, è più facile trovare questo genere di problemi a San Giusto Le Bagnese, Casellina e Vingone. Tra residenti ‘non censiti’, discaricatori folli e incivili assortiti, sta diventando un problema. I cassonetti sempre aperti permettono a chi non ha chiavetta di lasciare i rifiuti all’interno e farla franca. In alternativa si lascia il sacchetto per terra e via. Negli ultimi mesi gli abbandoni dei rifiuti sono diventati una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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