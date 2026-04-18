Qualiano ancora rifiuti abbandonati in via Falcone | nuove segnalazioni

A Qualiano sono stati segnalati nuovi episodi di abbandono di rifiuti in via Falcone, dove sacchi contenenti falci e pezzi di legno sono stati lasciati lungo la strada. I residenti riferiscono di non aver visto controlli da parte delle autorità e di non aver assistito a sanzioni in merito a questi comportamenti. La situazione si ripete nonostante le denunce precedenti.

Ennesimo episodio di abbandono illecito: sacchi con falci e legno lasciati in strada. I cittadini denunciano l’assenza di controlli e sanzioni. Meta description: Qualiano, rifiuti abbandonati in via Falcone: sacchi con falci e legno lasciati a terra. Cresce l’allarme per degrado e assenza di repressione. Slug SEO-friendly: Via Falcone di nuovo sotto assedio dei rifiuti. Ancora una segnalazione di rifiuti abbandonati in via Falcone a Qualiano. A documentare l’ennesimo episodio è una fotografia inviata dai cittadini, che immortala buste lasciate sul ciglio della strada contenenti falci e pezzi di legno. Materiale chiaramente riconducibile alla pulizia di un giardino, smaltito però nel modo più semplice e illecito possibile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, ancora rifiuti abbandonati in via Falcone: nuove segnalazioni Notizie correlate Qualiano, nuovi rifiuti abbandonati in via Falcone vicino all’AlberghieroSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Qualiano, via Giovanni Falcone invasa dai rifiuti sulla circumvallazioneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Qualiano rifiuti nascosti in via del Cimitero | nuova segnalazione. Ancora rifiuti abbandonati nelle colline di Gassino. I cittadini: Servono telecamere e controlliPigrizia, malafede o maleducazione? Sicuramente un reato, oltre che un danno ambientale. A Gassino Torinese, nelle ultime settimane, diversi cittadini sono tornati a segnalare episodi di abbandono di ... giornalelavoce.it MANFREDONIA RIFIUTI Manfredonia: ancora rifiuti abbandonati sulla SP 59 Frattarolo-CandelaroAll’interno del contenitore sono stati trovati quadernoni, colori, matite e piccoli giocattoli, segno evidente di un gesto incivile ... statoquotidiano.it