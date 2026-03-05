Rifiuti abbandonati l' assessore Petetta | Le fototrappole utili ma non indispensabili Gestite oltre mille segnalazioni nel 2025

L’assessore Petetta ha dichiarato che le fototrappole sono uno strumento utile per contrastare l’abbandono di rifiuti, ma non rappresentano l’unico metodo di vigilanza. Nel 2025 sono state gestite oltre mille segnalazioni relative a rifiuti abbandonati, evidenziando l’attività della Polizia Locale e di Alea nel monitoraggio del fenomeno. Le fototrappole vengono considerate un supporto, ma non un elemento indispensabile.

L’assessore Giuseppe Petetta risponde così alle critiche sollevate dai consiglieri comunali del Pd Elisa Massa e Federico Morgagni su decoro urbano e lotta all’abbandono di rifiuti “Le fototrappole sono certamente uno strumento importante e utile per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, ma non sono l’unico e il loro utilizzo non è condizione necessaria e indispensabile affinché la Polizia Locale e Alea possano svolgere attività di vigilanza in materia di tutela dell'ambiente”. L’assessore Giuseppe Petetta risponde così alle critiche sollevate dai consiglieri comunali del Pd Elisa Massa e Federico Morgagni su decoro urbano e lotta all’abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Falconara, tolleranza zero sui rifiuti: oltre 100 sanzionati e 8 denunce nel 2025 grazie alle fototrappoleGrande partecipazione all’Auditorium Fallaci per il convegno sulla videosorveglianza organizzato dalla Polizia Locale.

Urp Rimini, un bilancio 2025 in crescita: oltre 15 mila contatti allo sportello e 11 mila segnalazioni gestiteIl 2025 si chiude con un bilancio tutto al positivo per l’attività dell’Ufficio Relazioni con il pubblico di piazza Cavour 29, che registra un...

Una selezione di notizie su Rifiuti abbandonati.

Temi più discussi: Abbandono di rifiuti, sei multe da 1.000 euro. Trasgressori individuati dal contenuto dei sacchetti. Sono 27 in tutto le sanzioni nell'ultimo mese; Trento, battaglia contro i furbetti dei rifiuti: arrivano le prime maxi-multe per chi abbandona i sacchetti; Puliamo Mogliano, domenica cittadini impegnati nella raccolta dei rifiuti; Comune e Plastic Free in sinergia. Intesa rinnovata per il quinto anno.

Forlì e la lotta ai rifiuti abbandonati: Risolte 1.078 segnalazioni nel 2025Rifiuti abbandonati a Forlì: il Comune ha fatto il punto sulla vigilanza attuata nel 2025. Le fototrappole sono certamente uno strumento importante ... corriereromagna.it

Rifiuti, Seletti e Chiastra: Ecoisole tardive e Tari in aumento, i parmigiani pagano un sistema che non funziona«Le ecoisole? Altro non sono che cassonetti mascherati – dichiarano Ines Seletti e Virginia Chiastra, consigliere del gruppo Vignali Sindaco –. Dopo quattro anni, l’amministrazione Guerra sposa una so ... parmatoday.it

SìAmo Camporosso: "Rifiuti abbandonati nel bosco e ai margini della strada, situazione di degrado a Magauda" (Foto) "Chiediamo un intervento tempestivo di pulizia straordinaria dell’area e una programmazione più frequente dei passaggi dell’operato - facebook.com facebook

Rifiuti, lattine e cartoni abbandonati sul treno dai tifosi nerazzurri in trasferta di Campionato. x.com