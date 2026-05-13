Rieti quattro ragazze scomparse e ritrovate nella notte tra Leonessa e Poggio Bustone

Quattro ragazze di Rieti, scomparse nel pomeriggio, sono state ritrovate durante la notte tra i due comuni di Leonessa e Poggio Bustone. Le giovani risultavano irreperibili da diverse ore e sono state rintracciate nelle prime ore del mattino. La polizia ha avviato le verifiche del caso e ha fornito poche informazioni sulle circostanze del ritrovamento.

Quattro ragazze sono scomparse a Rieti e sono state ritrovate nella notte. Le giovani risultavano irreperibili da diverse ore in una zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone. A lanciare l’allarme una struttura ricettiva della zona. Il B&B attendeva l’arrivo delle quattro ma non ha ricevuto comunicazioni da 24 ore. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri, la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino. Un campo base operativo è stato messo su a Poggio Bustone durante la notte del 13 maggio. Proprio il Soccorso Alpino ha confermato il ritrovamento a RaiNews24. Il ritrovamento. L’agenzia di stampa Ansa ha annunciato il ritrovamento delle ragazze poco dopo le 5 del mattino.🔗 Leggi su Open.online

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