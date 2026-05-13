Quattro giovani donne provenienti dalla zona di Pistoia sono state trovate dopo ore di ricerca nel territorio tra Leonessa e Poggio Bustone, nel Reatino. L’allarme era scattato dopo l’ultima telefonata da un B&B, che aveva segnalato la loro assenza. La loro scomparsa aveva generato preoccupazione tra gli operatori locali, fino al ritrovamento, che si è reso possibile anche grazie all’intervento di uno zio e di un nipote.

L’allarme lanciato dal B&B dopo l’ultima telefonata nel panico. Ore di apprensione tra Leonessa e Poggio Bustone, in provincia di Rieti, dove quattro ragazze provenienti dalla zona di Pistoia sono rimaste disperse per diverse ore lungo un percorso montano. Le giovani stavano percorrendo a piedi il tragitto verso Poggio Bustone, dove avevano prenotato un soggiorno in un B&B locale, ma durante il cammino hanno perso l’orientamento finendo nella zona della Valle Vallonina, area boschiva particolarmente impervia e difficile da raggiungere. L’ultimo contatto con le ragazze risale alle 18:30: pochi secondi di telefonata in preda al panico, poi più nulla.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Quattro ragazze disperse tra i boschi nel Reatino, ritrovate dopo ore di paura: decisivo il coraggio di zio e nipote

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