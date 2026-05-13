Riconsegnata ai cittadini una parte di terreno dell' ex Polveriera | realizzata un' area giochi

È stata riaperta alla cittadinanza una porzione di terreno nell’area dell’ex Polveriera, dove è stata realizzata un’area giochi. L’intervento fa parte di un progetto di riqualificazione urbana che coinvolge anche il recupero di spazi pubblici nel quartiere. L’amministrazione comunale ha portato avanti i lavori, completando l’abbattimento delle strutture precedenti e predisponendo il nuovo spazio per l’uso dei residenti.

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Prosegue il percorso di riqualificazione urbana e recupero degli spazi pubblici portato avanti dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria nell’area dell’ex Polveriera, dove è stata riconsegnata alla cittadinanza una parte del terreno completamente recuperata dopo l’abbattimento delle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reggio Calabria: l’ex Polveriera rinasce con una nuova area giochi? Domande chiave Come cambierà la sicurezza del quartiere dopo l'abbattimento delle baracche? Quali nuovi servizi verranno costruiti nell'area... Il recupero dell’area dell’ex ospedale diventa nuovo terreno di scontroArea del vecchio ospedale civile e iter per la nuova variante urbanistica, dall’opposizione Per Jesi, dopo l’infuocata assemblea pubblica al circolo... Temi più discussi: Ravanusa, Regione finanzia il progetto di riqualificazione dell'area colpita dall'esplosione del 2021; Geo 2025/26 - Giulio Cederna - Antonio Cederna e le città a misura di bambino - 04/05/2026 - Video; Caccia ai borseggiatori a Roma: colpi sventati a piazza San Silvestro e via del Corso, fermata anche una 67enne; Reggio, riconsegnata alla comunità la piazza di Rosario Valanidi. La piazza riconsegnata ai cittadiniCompletamente rinnovata Piazza 25 Aprile, con arredi, piante e giochi inclusivi. Il progetto che ha richiesto un investimento complessivo di 722 mila euro è stato realizzato grazie a un contributo a ... ilgiorno.it Reggio, riconsegnata alla comunità la piazza di Rosario ValanidiIl lavoro è stato realizzato nell’ambito di un macro intervento di rigenerazione urbana finanziato con fondi Pnrr ... citynow.it