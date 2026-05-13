Riconoscimento al Maresciallo Nave le congratulazioni del Comune di Ponte

Il Comune di Ponte ha espresso pubblicamente le sue congratulazioni al Maresciallo Nave, riconoscendo il suo impegno e i risultati ottenuti. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, in cui si evidenzia il valore dell’operato del maresciallo nel servizio. La notizia è stata diffusa sui canali istituzionali del Comune, senza ulteriori dettagli o commenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Amministrazione comunale di Ponte esprime vive congratulazioni al Maresciallo Tommaso Nave della Polizia Municipale di Ponte per il riconoscimento ricevuto dal Comando Stazione Carabinieri di Ponte, quale attestazione della preziosa collaborazione prestata in occasione dell’operazione che ha portato all’arresto di due soggetti responsabili di un furto in abitazione avvenuto sul territorio comunale. Si tratta di un riconoscimento importante, che premia non solo la professionalità e il senso del dovere del Maresciallo Nave, ma anche il valore della collaborazione tra istituzioni e forze presenti sul territorio, elemento fondamentale per garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riconoscimento al Maresciallo Nave, le congratulazioni del Comune di Ponte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Anci Campania, FdI Sannio: “Congratulazioni ad Agostinelli, riconoscimento importante per il territorio”Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime le più vive congratulazioni per l’elezione di Carmine... Anche il Comune di Pescara punta al riconoscimento Unesco dei tratturiPrima giornata il 9 maggio del Festival della transumanza, promosso dal Comune attraverso un finanziamento della Regione. Arresti a Ponte, riconoscimento per il maresciallo della Municipale Nave per la preziosa collaborazione con i carabinieriL’Amministrazione comunale di Ponte esprime vive congratulazioni al Maresciallo Tommaso Nave della Polizia Municipale di Ponte per il riconoscimento ricevuto dal Comando Stazione Carabinieri di Ponte ... ntr24.tv Marescialli, lo sfogo a INFODIFESA: Funzioni direttive, responsabilità da dirigenza ma senza assegnoMassime responsabilità di comando tecnico e gestione amministrativa, ma senza assegno direttivo: la denuncia di un 1° Maresciallo riapre il caso Marescialli nelle Forze Armate. infodifesa.it