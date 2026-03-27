Anci Campania FdI Sannio | Congratulazioni ad Agostinelli riconoscimento importante per il territorio

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio ha annunciato le congratulazioni per l’elezione di Carmine Agostinelli alla carica di vicepresidente di Anci Campania. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale, in cui si evidenzia come questa nomina rappresenti un riconoscimento per il territorio. L’elezione si è svolta di recente e coinvolge il coordinamento provinciale del partito.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime le più vive congratulazioni per l’elezione di Carmine Agostinelli alla carica di vicepresidente di Anci Campania. “Si tratta di un incarico di primo piano – si legge nella nota – che rappresenta motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità politica. L’elezione di Agostinelli è il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della qualità del suo impegno amministrativo e politico. Il sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli – prosegue la nota – è da tempo un dirigente di primo piano di Fratelli d’Italia e attualmente ricopre il ruolo di responsabile della segreteria politica provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anci Campania, FdI Sannio: “Congratulazioni ad Agostinelli, riconoscimento importante per il territorio” Articoli correlati “Note di Territorio”: a Casa Sanremo Anci Campania e Regione per la promozione dei territori campaniTempo di lettura: 2 minutiPresso il Palafiori di Casa Sanremo, nell’ambito dell’evento Note di Territorio, si è svolto l’incontro istituzionale... Pietrelcina, FdI Sannio: “Partito Mastella tifa contro territorio su legge speciale. Bene emendamento Rubano”Tempo di lettura: 2 minuti “Apprendiamo con sconcerto l’ennesima nota del coordinamento provinciale di Noi di Centro che tenta di fare sciacallaggio... Contenuti utili per approfondire Anci Campania Temi più discussi: Anci Campania, Carmine Agostinelli è il nuovo vicepresidente vicario; Francesco Morra eletto presidente di Anci Campania; ANCI CAMPANIA. IANNONE (FdI): BUON LAVORO AL PRESIDENTE MORRA E AL VICARIO AGOSTINELLI; Approvato il bilancio del Consiglio regionale della Campania. Anci Campania, Carmine Agostinelli è il nuovo vicepresidente vicarioUn nuovo capitolo di impegno per il territorio: assumo con orgoglio la carica di vicepresidente vicario di Anci Campania, così Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo. Non considero ... ilsannioquotidiano.it Anci Campania, Francesco Morra eletto presidente all'unanimitàSi è svolta presso l'Holiday Inn del Centro Direzionale di Napoli l'Assemblea regionale di Anci Campania, momento di confronto tra amministratori locali e istituzioni. Al termine dei lavori, l'assembl ... ilvescovado.it Anci Campania. Iannone (FdI): “Buon lavoro al presidente Morra e al vicario Agostinelli” - facebook.com facebook