Anche il Comune di Pescara punta al riconoscimento Unesco dei tratturi

Il Comune di Pescara organizza il Festival della transumanza, che si svolgerà il 9 maggio, con il supporto di un finanziamento regionale. La manifestazione mira a promuovere il riconoscimento Unesco dei tratturi, antiche vie pastorali che attraversano diverse zone. La prima giornata dell’evento prevede attività e iniziative legate alla tradizione della transumanza, coinvolgendo comunità e operatori locali.

Prima giornata il 9 maggio del Festival della transumanza, promosso dal Comune attraverso un finanziamento della Regione. L'assessore comunale Maria Rita Carota ha tracciato un bilancio delle iniziative:"Nel passato recente il tema di Pescara come terra di tratturi non era stato posto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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