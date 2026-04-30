Due integratori alimentari richiamati per livelli elevati di piombo | l'avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato tre avvisi di richiamo relativi a due integratori alimentari, a causa di livelli elevati di piombo rilevati in alcuni lotti. Le notifiche sono state diffuse attraverso il portale delle allerte alimentari del ministero. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali danni o casi di intossicazione legati ai prodotti coinvolti.

Sono tre gli avvisi di richiamo resi noti dal Ministero della Salute attraverso il proprio portale delle allerte alimentari. Riguardano due integratori prodotti dalla stessa ditta italiana.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Filetti di branzino surgelati richiamati per corpi estranei: l’avviso del Ministero della saluteIl richiamo dei filetti di branzino è stato disposto a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle... Bicchieri Tiger richiamati dal commercio, si allarga l’allerta: 6 lotti con livelli elevati di piombo e cadmioL'annuncio di Tiger che invita i clienti che avessero già acquistato i bicchieri di vetro oggetto del richiamo a smettere di usare il prodotto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Integratori richiamati per livelli elevati di piombo; Richiamo di integratori alimentari Arcangea allo zinco, livelli eccessivi di piombo nei flaconi di 3 lotti; Richiamati semi di coriandolo per pesticidi e polvere di moringa per Salmonella; Richiamate sardine per istamina, uova e salametto per Salmonella, tisana snellente per novel food. Livelli elevati di piombo, richiamati integratori alimentari a base di zinco: i due lotti a cui fare attenzioneRichiamati tre lotti di integratori Arcangea (zinco liposomiale e Vistal-Gea) per livelli elevati di piombo. Ecco i numeri di lotto, le date di scadenza e cosa fare se si possiede il prodotto. greenme.it Richiamo di integratori alimentari Arcangea allo zinco, livelli eccessivi di piombo nei flaconi di 3 lottiRichiamo di integratori alimentari Arcangea allo zinco, 3 lotti ritirati: il produttore ha riscontrato eccessivi livelli di piombo ... virgilio.it ++#Mattarella: "I #morti sul #lavoro un tributo inaccettabile" Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il Presidente della #Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto le celebrazioni della #FestadelLavoro 2026 con una visita allo stabilimento Piaggio di - facebook.com facebook Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio #ANSA x.com