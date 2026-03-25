Uova ritirate dalla vendita l’allerta del ministero della Salute | marca e lotto

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcune uova dal mercato a causa di rischi per la salute. Sono stati segnalati specifici marchi e lotti coinvolti nel richiamo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, invitando i consumatori a non consumare i prodotti interessati. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali danni o vittime legate a questa vicenda.

Un nuovo allarme alimentare riporta l’attenzione sulla sicurezza dei prodotti di largo consumo. Il Ministero della Salute ha infatti diffuso un richiamo cautelativo riguardante diverse uova fresche a marchio “San Pietro – Salis Antonella”, prodotte dall’azienda Salis Antonella, a causa di una possibile contaminazione da Salmonella. Si tratta di una misura preventiva ma significativa, poiché il rischio segnalato potrebbe avere conseguenze anche gravi per la salute dei consumatori. Nel dettaglio, i prodotti interessati sono uova di categoria “A” nelle misure M, L, XL e XXL, distribuite in vari formati: casse da 180 e 120 pezzi, cartelle da 30 uova e confezioni più piccole da 6 unità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Uova ritirate dalla vendita: marca, lotto e i motivi del richiamoIl ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale, segnalando un potenziale rischio microbiologico... Leggi anche: Uova ritirate dalla vendita: marca e lotto e motivi del richiamo Una selezione di notizie su Uova ritirate Temi più discussi: Per le uova di Pasqua ancora rincari, fino a +10%; Mousse al salmone a rischio botulino: Eurospin ritira il prodotto dopo i controlli a campione nel Padovano. I dati del lotto interessato; Comune di Sestriere: calendario eventi marzo e aprile 2026; Avellino, gadget taroccati della squadra insieme alle uova di Pasqua: la Finanza sequestra 900 pezzi. Produrre una colomba con uova di galline allevate a terra costa 10-11 centesimi in più. Ma Bauli, Melegatti e Maina continuano a utilizzare quelle da galline in gabbia.L'inchiesta di Essere Animali svela chi continua a usare uova da galline in gabbia per produrre la colomba pasquale ... ilfattoalimentare.it Uova ritirate dal commercio per rischio salmonella: quali sono i prodotti interessati. Cosa fareIl Ministero della Salute ha disposto il ritiro precauzionale di alcuni lotti di uova fresche per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Salmonella enteritidis. Il richiamo ... ilgazzettino.it Le uova colorate dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria saranno ritirate dagli stessi e dalle stesse dal 19 al 22 marzo 2026 con una piccola offerta: il ricavato sarà poi donato alla scuola. - facebook.com facebook