Quattro giovani sono scomparse tra le zone di montagna nel Terminillo, dopo aver avuto l'ultimo contatto con una struttura ricettiva. Le ragazze sono state viste muoversi tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone, ma non sono più state rintracciate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti e le circostanze in cui si sono verificate le sparizioni.

? Domande chiave Cosa è successo esattamente dopo l'ultimo contatto con la struttura ricettiva?. Come si sono spostate le quattro ragazze tra Leonessa e Poggio Bustone?. Quali sono i punti più impervi dove si concentrano i soccorsi?. Perché le comunicazioni telefoniche sono venute meno durante l'escursione?.? In Breve Allarme segnalato da una struttura ricettiva tra Leonessa e Poggio Bustone.. Soccorso coordinato da Protezione Civile, Carabinieri, Forestali, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.. Campo base operativo allestito a Poggio Bustone per ricerche nei boschi.. Cittadini locali supportano le squadre nei sentieri tra i due comuni.. Quattro giovani risultano irreperibili da diverse ore tra Leonessa e Poggio Bustone, scatenando una massiccia operazione di soccorso nelle zone montane del reatino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricerche nel Terminillo: quattro giovani irreperibili in montagna

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