Ricerche nel Terminillo | quattro giovani irreperibili in montagna
Quattro giovani sono scomparse tra le zone di montagna nel Terminillo, dopo aver avuto l'ultimo contatto con una struttura ricettiva. Le ragazze sono state viste muoversi tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone, ma non sono più state rintracciate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti e le circostanze in cui si sono verificate le sparizioni.
? Domande chiave Cosa è successo esattamente dopo l'ultimo contatto con la struttura ricettiva?. Come si sono spostate le quattro ragazze tra Leonessa e Poggio Bustone?. Quali sono i punti più impervi dove si concentrano i soccorsi?. Perché le comunicazioni telefoniche sono venute meno durante l'escursione?.? In Breve Allarme segnalato da una struttura ricettiva tra Leonessa e Poggio Bustone.. Soccorso coordinato da Protezione Civile, Carabinieri, Forestali, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.. Campo base operativo allestito a Poggio Bustone per ricerche nei boschi.. Cittadini locali supportano le squadre nei sentieri tra i due comuni.. Quattro giovani risultano irreperibili da diverse ore tra Leonessa e Poggio Bustone, scatenando una massiccia operazione di soccorso nelle zone montane del reatino.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Montecassino, due giovani escursionisti si perdono nel bosco: notte di ricercheUn 17enne fugge dai cinghiali e lancia l’allarme con un’app, all’alba soccorsi mobilitati per un canadese del 2002: entrambi ritrovati in buone...
Sonia Bottacchiari e i figli avvistati in una zona di montagna in Friuli: le ricerche lungo i sentieriUn avvistamento della donna e dei due figli di 14 e 16 anni di Piacenza, scomparsi da settimane, è ritenuto particolarmente attendibile dai soccorsi...