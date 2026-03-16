Montecassino due giovani escursionisti si perdono nel bosco | notte di ricerche

Due giovani escursionisti si sono persi nel bosco di Montecassino durante un'escursione. I soccorritori sono intervenuti nella notte e continuano a cercarli all’alba, dopo aver ricevuto le segnalazioni delle loro assenze. Sono stati avviati due interventi distinti per localizzare i due escursionisti in difficoltà. La ricerca è ancora in corso.

Un 17enne fugge dai cinghiali e lancia l’allarme con un’app, all’alba soccorsi mobilitati per un canadese del 2002: entrambi ritrovati in buone condizioni. Notte e alba di lavoro per i soccorritori a Montecassino, dove si sono registrati due distinti interventi per altrettanti giovani escursionisti in difficoltà. Il primo episodio ha visto protagonista un ragazzo di 17 anni che, braccato da alcuni cinghiali, si è inoltrato nella folta boscaglia perdendo l’orientamento. Il giovane ha lanciato l’allarme tramite un’app condividendo la propria posizione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cassino con una squadra e due mezzi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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