In Cina è stato approvato il primo impianto cerebrale destinato all'uso commerciale, progettato per assistere le persone con paralisi. Questa tecnologia, sviluppata da un'azienda del settore, mira a migliorare le capacità motorie attraverso un dispositivo che si collega direttamente al cervello. L'autorizzazione permette ora di avviare la commercializzazione e l'uso di questa innovazione nel paese.

La Cina ha approvato il suo primo impianto cerebrale per uso commerciale destinato ad aiutare le persone con paralisi. Questi dispositivi tecnologici si connettono direttamente per via chirurgica o per iniezione, solitamente sulla superficie del cervello o in prossimità della corteccia cerebrale. Questa operazione consentirebbe alle persone di recuperare parte dei movimenti delle mani. Come funziona l’impianto cerebrale approvato in Cina?. Il dispositivo di cui stiamo parlando è stato sviluppato dall’azienda cinese Neuracle Medical Technology la quale, per la realizzazione dell’impianto, utilizza un’ interfaccia cervello-computer (Brain-Computer Interface, BCI). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cina, approvato il primo impianto cerebrale per uso commerciale. Di cosa stiamo parlando?

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